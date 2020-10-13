馬主黃展亮｜二郎上場蝕分跑第五 回師二班賽級數秤先

周三（14日）第八場二班1650米之「二郎」，上仗出戰三級賽1400米慶典盃，結果跑得第五名。

這場頭四名馬匹是「金鎗六十」、「美麗傳承」與「勝得精彩」平頭第二名、第四名則為「川河尊駒」。

由於「二郎」當時蝕分上陣，因此賽後被評磅員加4分，現時評100分。

「二郎」馬主黃展亮賽後笑笑口話，同場對手強勁，愛駒能夠跑第五名獲獎金，已經心滿意足，希望下場對手轉弱，可以跑得更好。

「二郎」以往由大摩訓練，獲得五場頭馬，這駒是泥草雙槍將，大摩今季散倉後，馬匹由告東尼接手。

「二郎」今場回師二班賽，對手較上場弱得多，憑級數有力橫掃。

往績顯示，「二郎」跑泥地最耍家，谷草場地較鬆軟，適合此駒發揮，而且牠跑法主動，今場有力擔正做主角。

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