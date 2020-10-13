羅富全｜10月未斷纜王牌馬三連勝 羅廐入夜繼續威威

羅富全踏入10月賽期，連續四日都有頭馬進賬，馬房搏殺得心應手。

近三戰羅廐分別憑王牌馬「保羅承傳」（4日）、「多姿多財」（7日）及「健康愉快」（11日）建功，賽績印證決心及部署。

周三（14日）谷戰，羅廐兩匹王牌馬「維港奔流」及「太陽威威」，同屬谷戰能手，各有條件勇冠群雄。

第六場三班1200米「維港奔流」，兩捷皆在同程取得，包括上季於谷草煞科戰（7月15日）獲勝，本身當時還未轉投羅廐。

這匹五歲澳洲自購馬在何澤堯胯下兩戰一冠一季全上名，人馬合拍，今場有力打破轉廐齋缽。

第八場二班1650米「太陽威威」，上季三勝谷草一哩賽事，包括於謝幕戰由今戰騎師田泰安胯下凱旋而歸，人馬已建立很好默契。

這次賽前試大閘及拍跳工夫工序，本身狀態已冒起，乃今場爭勝主角。

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