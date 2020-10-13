綠色系陣營｜幕後慣性谷夜博起孖 雷神跑晒一對王牌馬

現役「綠色」系三駒「綠色時代」、「綠色有運」及「綠色勇駿」皆由方嘉柏馬房訓練，前兩駒均由父親李榮翰持有，後駒則為兒子李嘉俊名下。

上季幕後曾部署同日雙龍出海全勝，此乃2019年9月11日「綠色勁駒」（已退役）及「綠色有運」分別勝出谷夜。

至於今年6月10日谷夜，派出「綠色有運」及「綠色時代」則獲一冠一殿。

明晚（13日）方廐一對王牌馬正是「綠色」系兩駒，自然引起馬迷憧憬。

第六場三班1200米「綠色勇駿」，上季在B欄同程僅負予二班頭馬「非凡品味」（已退役）入Q，賽績相當硬淨。

此駒今次復出續戰同程，有莫雷拉之助，可期借勢開齋。

第八場二班1650米「綠色有運」，上季初出配莫雷拉以1:38.58秒破同程全港紀錄時間，贏馬姿態吸睛。

賽前此駒試兩課大閘做足準備，今仗在雷神胯下有權照辦煮碗。

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