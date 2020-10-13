又享耆成｜鄭錦鐘名下PPG登場 與希斯合作有跡可尋

「耆」系馬主、前保良局主席鄭錦鐘博士向來熱心公益，尤其關心社區長者。

鄭博士和家人多年來所養的馬均以「耆」字命名，如「再享耆成」、「享耆成」、「享耆趣」及「享耆才」（均已退役）等，希望喚起大眾對長者的關懷和愛護。

希斯今季崔護重臨，獲得不少資深馬主支持，「耆」系馬主鄭博士便是其中之一。

他和家人所養之團體馬「又享耆成」，將於周三（14日）晚谷草粉墨登場，並由薛恩策騎，角逐第四場四班1000米，排11檔起步。

鄭博士和希斯合作，並非無跡可尋，皆因昔日十捷的「再享耆成」，正是由希斯徒弟李易達（已散倉）所訓練，如今他與希斯合作可謂合情合理。

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