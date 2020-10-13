蔡明紹｜10月未斷纜已六捷 再騎師傅馬未跑先贏運氣

三大騎師莫雷拉、潘頓及田泰安開季以來，表現起伏不定，反觀曾有神童之稱的蔡明紹，卻不斷贏馬提升戰績，成為馬壇10月之星。

冠軍見習騎師出身的他，由10月1日開始連勝四次賽事共取六Win，其間上陣29次豪奪六冠一亞五季，上名率超過四成，鋒芒完全蓋過三大高手。

蔡明紹在上次（7日）谷戰贏「孖寶」替蘇保羅開齋，今期（14日）他策六駒來自五個不同馬房，當中不乏實力分子，個人可望延續10月勝勢。

這位本地好手季內於谷草暫只贏過1200米及一哩，今期幾乎所有座騎均跑此兩項途程，值得關注。

當中又以東廐「加州明雋」排位最好，將從第1檔起步角逐第二場四班一哩，負119磅亦好跑，人馬表現令人期待。

馬迷都知告東尼近三Win均出自蔡明紹手筆，師徒重拾舊歡，加上剛有同系馬「加州雷電」勝出，變相更為「加州明雋」增添一份競爭力。

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