新馬名字｜蝦餃燒賣來頭唔嘢小 時時好綵投效方嘉柏

馬會最新公佈27匹新馬中英文名字獲准使用，全屬今季E系列馬生力軍。

其中，丁冠豪馬房有一匹新馬名字較為有趣，以點心名命名，烙號E147「蝦餃燒賣」，馬主為黎蒑。

此駒父系「登名門」服役時出賽12次獲得九冠一季，包括在2009年勝出1400米一級賽金玫瑰錦標。

其中，在港同父馬較矚目的是上屆香港短途錦標亞軍「旺蝦王」，至今19戰十冠五亞兩季，贏馬路程包含1000米及1200米。

另外，應屆馬王「時時精綵」馬主王明澤名下一匹三歲澳洲自購馬烙號E135，命名「時時好綵」，將由方嘉柏馬房訓練。

「包裝」系新馬烙號E142，命名為「包裝太保」，此駒希斯馬房四歲澳洲自購馬，馬主為何芷韻。

「電訊」系旗下新兵，四歲澳洲自購馬烙號E140，名叫「電訊超班」，馬主張敬山，此駒交由徐雨石訓練。

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