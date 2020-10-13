沙田周日賽事｜雷神贏完即棄 錶之智能重配田泰安

周日（18日）共有十場沙田泥草日馬賽事，排位將於周四（15日）公佈。

見習生周俊樂正值停賽，楊明綸則刑滿復出，而在國際二級賽1600米沙田錦標，他將繼續夥拍「與龍共舞」上陣。

1200米精英碗，「錶之智能」上場在莫雷拉胯下取勝，周日雷神騎蔡廐的「旺蝦王」，而「錶之智能」重配田泰安。

1600米沙田錦標，「川河尊駒」上場在薛恩胯下跑梗頸四，今場回配田泰安，人馬以往合作曾勝。

第二班1200米泥地，「豹子頭」上場由見習生黃俊策騎三甲不入，今次初配莫雷拉攻堅。

第三班1400米草地， 「星運明爵」上場史卓豐在泥地1650米跑第三名，今場轉爭田草1400米，重配莫雷拉壓陣。

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