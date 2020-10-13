田泰安丨停賽偕妻嘆世界 刑滿復出仍然好想贏馬

周三（14日）編跑八場谷草夜賽，莫雷拉與田泰安停賽復出。

不少香港人因為疫情關係，不能外遊，因此在假期時選擇前往本酒店作Staycation充電。

而毛里裘斯籍騎師田泰安，與不少香港人一樣，剛周末（10日）趁停賽期間，與太太Xaviere前往某酒店Staycation，養精蓄銳，迎接明晚谷戰。

翻查數據，田泰安上季五次刑滿復出，當中四次有馬贏，今期他出足八場，戰馬實力強勁，有力交出好成績。

田泰安對第四場四班1000米的「仍然贏」較有信心。此駒今季轉入賢廐初出，即在田泰安胯下於五班同程輕勝而回。

此駒周三回升四班，續攻贏馬同程，田泰安認為此馬有力繼續交出好成績。

田泰安受訪時說：「『仍然贏』今季更為成熟進步，上場贏來有餘未盡，現時馬兒已開竅，相信仍有進步空間。」

「今戰谷草1000米最合腳法，雖然升班對手增強，但負磅驟減，機會仍樂觀。」

「仍然贏」馬主賴偉智剛周日（11日）入場觀戰時向傳媒笑笑口表示，希望明晚「仍然贏」馬如其名，可以連捷添食，看來馬主對愛駒今戰仍有期望。

另外，羅富全和田泰安合作成績優秀，兩人明晚有「勁瀟灑」和「太陽威威」合作，上仗均配田泰安贏馬，人馬合拍。

兩駒原庄配搭再爭勝途，田泰安透露牠們近期狀態均勇銳，希望再次爭取好成績。

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