姚本輝｜受訪形容芙蓉莊靠師傅 轉配賀銘年應該有得揮

姚本輝剛周日（11日）憑「胆大威猛」及「自然力量」起孖，雖然他賽後受訪時指出，今季蟬聯冠軍的機會不大，但仍會盡力爭取頭馬，回報馬主支持。

周三（14日）谷草跑夜馬，姚廐陣容不算強勁，惟仍有個別馬匹具競爭力。

第二場四班1650米，「芙蓉莊」由賀銘年主轡，本身上季曾贏同班同程，今次是重遊勝路。

姚本輝說：「『芙蓉莊』上季取得兩場頭馬，其中季尾潘頓發揮出色。此駒不易騎，算是匹『師傅馬』。」

「因此『芙蓉莊』今季兩戰用見習生減磅，均未能有好演出。」

「今次『芙蓉莊』將由賀銘年主轡，他曾為我贏出三場頭馬，希望今戰亦可有理想發揮。」

「『芙蓉莊』跑過兩戰後，狀態漸入佳境，1650米是其贏馬路程，有力拼勝。」

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