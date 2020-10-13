谷草賽馬｜上季威到依家 田泰安羅富全合作跑谷勁瀟灑

田泰安上季至今曾策羅廐五駒跑谷草，取得三冠一亞一季，成績突出。

羅富全馬房在目前10月份賽事四連勝未斷纜，明晚（14日）以五駒迎戰谷草，其中一對新勝馬皆由田泰安發揮，兩駒演出令人期待。

第三場四班1200米「勁瀟灑」，已跨季在同程取得連捷，明顯找到最佳出路。

該兩場勝仗皆在短兵相接下氣走對手而錄得，反映「勁瀟灑」鬥心良好。

「勁瀟灑」現時狀態勇銳，操好而戰有權再贏。

第八場二班1650米「太陽威威」，上季轉向谷草發展，在同程取得三捷佳績。

這匹五歲馬慣用前置跑法，常在谷中賽事佔到先機。

「太陽威威」如今被安排打王牌在首本路程復出，可期借勢打響今季參賽頭炮。

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