精算齊同｜初上二班撼老虎！龐維寧：我們必會盡力拼盡

明晚（14日）快活谷賽事，角逐第八場二班1650米「精算齊同」，上仗跑同程於潘頓胯下輕取對手兩個馬位取勝，表現出色。

今仗此駒升班作賽，由於潘頓造不到磅，換上何澤堯策騎，以往人馬合作也曾兩度贏馬，默契不成問題。

《蘋果》記者訪問「精算」系主理人龐維寧，他坦言沒想過「精算齊同」這匹六歲馬可以如此進步。

龐維寧說：「『精算齊同』上仗的表現，大大超出我和威哥（練馬師呂健威）的預計，我倆都沒有想過這匹六歲馬可贏得如此輕鬆，真是一個意外驚喜。」

「『精算齊同』今次升上二班作賽，同場對手實力很強橫，算得上是二班強組，今次馬兒能否繼續交出好成績，就要看牠能否繼續進步了。」

「聽威哥透露，『精算齊同』自上仗贏馬後，狀態仍保持得很好，我們一定會盡力爭取最佳名次，鬥志絕對不用懷疑，希望排七檔有助發揮。」

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