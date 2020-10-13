莫雷拉丨上周接受臀部治療 在醫生建議小休下缺席晨操

周三（14日）谷草賽事，莫雷拉與田泰安停賽復出，成為馬迷焦點。

其中莫雷拉自上周二（6日）停賽期間，曾連續六天沒有在晨課露面，直至剛周一（12日）才復課。

馬圈隨即傳出多個版本，例如說雷神傷腳，又有傳出雷神的髖﻿部受傷，但這些傳言均未曾經雷神親口證實。

《蘋果馬經》記者今日（13日）與莫雷拉通話，雷神說：「我的臀部一直有舊患，所以上星期一（5日）接受治療，相信效果會在未來數周出現。」

「目前我的感覺一如以往，並不太差，策騎工作不成問題。」

「至於為何缺課幾天？這是醫生在我接受治療後，認為需要休息一段短時間，所以便唞了約一星期。」

「雖然我認為自己仍能如常工作，但最終接受聽從醫生建議，我認為現時情況一切良好。」

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