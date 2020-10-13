見習騎師｜掛頭牌馬減10磅近績好 韋達搏富祿非博符碌

開季以來，有不少負133頂磅掛頭牌賽駒被刻意安排由見習騎師策騎，以提升出賽競爭力。

當中，剛周日（11日）有「金碧科」（鄭廐）和「輝煌芯」（韋廐）分別在田草入位，9月13日則有「八卦」（賀廐）勝出泥地。

上述三駒皆由周俊樂策騎受讓十磅，各負123磅參賽。

周三（14日）谷草夜賽都有部份類似部署的馬匹上陣，可期借勢跑獲佳績。

其中，列陣第四場四班1000米的1號馬「富祿」（韋廐），開季兩戰全跑強項谷草1200米，均負130以上重磅，在外籍騎師胯下後追上名。

廐侶「中華威威 」及「勝出魅力」同晚俱跑四班1200米，「富祿」卻被安排縮程首戰1000米而不爭強項1200米，明顯是馬房戰術調動使然。

韋達今趟把牠交由徒弟周俊樂減十磅上陣，絕對是針對性部署，藉此減輕馬兒負磅，以助牠在陣上可能出現的快步速下，後上克敵制勝。

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