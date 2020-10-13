沙田錦標｜上季派馬兩挫美麗傳承 方嘉柏出一啤煙再度挑機

二級賽沙田錦標（1600米讓賽）將於本周日（18日）在沙田上演，目前在練馬師榜暫居首位的方嘉柏將會雙龍出海，派出「川河尊駒」和「與龍共舞」參賽，逐步向12月的香港國際賽事進發。

「金鎗六十」與「美麗傳承」兩匹超級佳駟今仗將再度交鋒，但方嘉柏馬房兩駒也不無爭勝機會。

方嘉柏上季曾派遣「跳出香港」在此賽中力壓「美麗傳承」奪標，令後者的連勝紀錄止於十場。

其後於今年四月又憑 「川河尊駒」再次擊敗該匹前香港馬王，攻下一級賽冠軍一哩賽。

但方嘉柏坦言，隨着12月的國際賽將近，周日一戰與「金鎗六十」和「美麗傳承」對壘，對「川河尊駒」和「與龍共舞」而言均為一大挑戰。

他說：「『金鎗六十』和『美麗傳承』看來均不易應付，但我對麾下賽駒能跑入三甲的機會仍然樂觀。」

「『與龍共舞』表現續有進步，牠上仗雖以四個馬位之差落敗，但今仗增程至一哩，應較有利發揮。」

「與龍共舞」上月競逐1400米三級賽慶典盃（讓賽）跑獲第七名。「金鎗六十」在該賽帶離勝出，「美麗傳承」和「勝得精彩」雙雙取得平頭亞軍，而「川河尊駒」則獲殿軍。

「該仗是『川河尊駒』今季首戰，我對牠的表現十分滿意。牠現已八歲，我會盡量悉心訓練牠，期望牠在12月香港國際賽事有出色表現。」

「牠看來神采飛揚，體格十分強健，我深信牠在周日會有好表現。」方嘉柏說。

至於「與龍共舞」，此駒曾摘下1800米三級賽，故方嘉柏熱切期待牠下月競逐婦女銀袋（1800米三級賽）時的表現。

「從實際的角度來看，牠跑三級賽婦女銀袋勝望不俗，皆因『時時精綵』將會出爭此賽，故馬兒將獲大幅讓磅。」他又說。

「與龍共舞」自上季中轉投方嘉柏馬房後，至今已七戰四勝，包括上季在三級賽精英碟中，以4.75馬位大勝而回。

「與龍共舞」勝出該項三級賽後，若評分能繼續攀升，方嘉柏有意讓進軍12月的一級賽香港瓶。

「我們會先觀察馬兒在婦女銀袋的表現，但我們確實想讓牠增程角逐香港瓶，因為牠勝出1800米精英碟的表現實在太出色了，末段衝刺十分強勁。」

「到了12月，牠應能應付更長途程，也能放鬆來跑。」

「若馬兒能於早段留後並放鬆來跑，於末段便能締造極快段速，所以值得讓牠一試2400米賽事。」

方嘉柏續道：「馬兒目前評分為113分，仍不足以取得國際賽的入場券。但如果牠能勝出婦女銀袋等賽事，評分將可提升至118分左右，屆時在平磅角逐下，也能拉近與一眾頂尖賽駒的實力差距。」

「與龍共舞」過往只曾兩次角逐2000米賽事，其中在港的唯一一次是於2019年2月，當時牠仍隸屬前馬房旗下，最終跑獲殿軍。

「在香港舉行的一級賽均屬平磅賽，所有馬匹須負126磅上陣。因此，馬兒目前的評分稍低，但相信終有一天，當我們安排牠角逐2400米賽事時，牠將頗具爭勝機會。」

「與龍共舞」今仗將繼續由楊明綸策騎，而「川河尊駒」則將由田泰安執韁。

方嘉柏表示楊明綸將夥拍『與龍共舞』出爭今仗及婦女銀袋，而『川河尊駒』則將由今仗起由田泰安主轡，直至香港國際賽事。

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