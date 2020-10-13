韋達爆料｜扎西德勒鍾意跑新鮮 增程至1800米可添食

殿堂級練馬師大摩，上季後退休告別香港馬圈，旗下馬已全部安排好轉倉。

開季至今，大摩的舊部成績一般，暫時只有希廐「精彩勇士」及韋廐「扎西德勒」可以交出頭馬。

韋達接手摩廐馬十分急進，上季「志在四方」和「會長之星」轉倉首戰即贏。

周三（14日）第七場三班1800米「扎西德勒」，剛戰轉入韋廐初出即勝，成功省靚招牌。

「扎西德勒」以往在大摩訓練下只能跑入位置，上場季內初出，並首次以韋廐馬身份出賽即贏。

韋達受訪時說：「『扎西德勒』性情乖巧，來投時健康良好，晨操亦不難訓練，大摩確佔一定功勞。」

「我個人認為『扎西德勒』上季跑得太密，此駒需要新鮮感，上場贏馬關鍵在於賽前休息兩個多月，這對其賽前準備有幫忙。」

「此駒上場贏馬時狀態並非十足，憑新鮮感贏稍短的1650米，我希望牠再出會續有進步演出。」

「扎西德勒」今次增程跑1800米，更合發揮，有力爭取連捷。

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