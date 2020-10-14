心中有您｜非大熱卒之贏 賀賢周俊樂今季合作第一夜

賀賢是近期旺門練馬師之一，見習騎師周俊樂亦贏開谷草夜馬，兩人今晚（14日）一拍即合，在谷中第二場四班一哩攜手替「心中有您」打開季內勝門。

「心中有您」開季以來不斷出賽，之前三戰兩季一殿全屬大熱，包括上次初配周俊樂在田草跑第三。

這晚匆出移師谷中，雖不再大熱而是次熱，但「心中有您」成績反而更好，除眼罩出賽夥拍周俊樂後上一攻而破，就此敲響本身今季勝鼓。

周俊樂上周三（7日）晚頭場贏「爪皇轟天」，一周後的今晚第二場以「心中有您」延續谷戰勝勢。

賀賢早前曾連勝三日，直至上周三才交白卷斷纜，剛周日（11日）他以「北極光」重新贏馬，今場則憑「心中有您」再下一城，季內增至有八Win。

賽後他說：「『心中有您』以往跑沙田1400米 有點搶口，此馬過往有跑谷草1650米的經驗， 因此他立即申請除下眼罩。」

「馬兒現時口勁收斂,，用見習生周俊樂減十磅有利，今仗發揮出色。」

「其實馬兒除了有幾場大熱失準外，其餘時間表現都算不錯，下仗升上第三班，仍會跑谷草1650米。」

「心中有您」同時成為賀賢與周俊樂今季首匹谷草及夜賽頭馬。

第二場二至四名分別是「勁力威龍」、「捉金皇」及「芙蓉莊」，三重彩由全場最熱三駒組成。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199