奇異小子｜首匹烏國馬揚威獅城 練馬師話唔知佢點運嚟

位處南半球的烏拉圭與香港相距遙遠，香港人對於這個地球另一面的國家相對陌生，或者較為人熟悉，為此國的球星蘇亞雷斯、卡雲尼等。

香港賽馬與烏拉圭扯上關係很難想像，之不過在2017年的確有匹烏拉圭賽駒曾運港服役，就是同系不少出自南美產地的「神駒」系馬匹。

原名叫Jump High的「雪地神駒」成為首匹烏國進口香港馬，本身於當地曾出賽五次，均是泥地賽，獲四冠一亞，所跑的最高級別賽事是1600米一級賽。

該駒當時被喻為烏拉圭最佳一哩馬，來港後卻毫無建樹。

而與香港同位於亞洲的新加坡，近日則出現了首匹勝出當地賽事的烏拉圭賽駒，為星洲賽馬史寫下新一頁。

一匹名叫「奇異小子」的烏國馬上周六（10日）在克蘭芝，勝出一場第四級膠沙地1100米。

其新加坡籍練馬師王坤耀表示，之前都沒聽過烏拉圭有馬跑，但當馬主告知他要訓練來自該國馬匹「奇異小子」之後，他也在好奇心驅使下，接受了這份差事，而結果亦取得了美滿成績。

王坤耀說：「有一日馬主跟我說他們在烏拉圭贏過一仗的一匹馬適合到新加坡比賽，然後問我要不要訓練牠。」

「我當然馬上答應咯！我覺得可以訓練一匹來自烏拉圭的馬還挺新鮮。」

「我也不清楚『奇異小子』是怎麽運過來的，牠老遠從烏拉圭過來，來到這裏後脾氣也很暴躁，花了不少時間才適應下來。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199