牛精大哥｜周俊樂連殺兩大師傅 獨攬64倍第二口孖寶

今晚（14日）雨中谷戰是周俊樂表演的舞台，他繼第二場策「心中有您」殺退潘頓座騎「勁力威龍」後，第三場再憑「牛精大哥」擊敗莫雷拉執韁的「大醇威」，個人一連兩場分別擊敗兩大高手，包辦647元第二口孖寶，錄得季內首度起孖。

由告東尼訓練的「牛精大哥」，上仗初由周俊樂策騎，在四班谷草1200米跑第六，今次以原裝配搭再戰，成功收復前失，單Win及組合獨贏A2分別派201.5及21.5元。

這匹五歲澳洲自購新馬累積四次贏馬，均於此程取得，可謂獨沽一味，而告東尼亦連贏兩次賽事，旺勢持續。

周俊樂是晚暫時兩出兩捷，亦是今季個人首次起孖，現時在騎師王累積24分，成為兩倍左右的大熱門。

第三場二至四名依次為「大醇威」、「陽明亮亮」及「吉利大勝」。

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