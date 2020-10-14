周俊樂｜整晚五戰三贏兩位 初次中三元兼首勝騎師王　

莫雷拉與田泰安今晚（14日）刑滿復出，加上潘頓以強陣應戰，三大高手加起來卻不夠一個見習騎師贏馬多。
當事人叫周俊樂，年僅20歲的他這晚以五駒出師谷草，結果豪奪三冠一亞一季，累積46分初次勝出騎師王，且是個人在港首演帽子戲法。
周俊樂全晚三匹頭馬依次是第二場「心中有您」、第三場「牛精大哥」及第八場「二郎」，當中有熱有冷，三Win過關326倍。
其中，後兩駒出自東廐，師承韋達的周俊樂亦告首度與告東尼合作起孖。
「二郎」原由摩廐（已解散）訓練，今季過檔加盟東廐，這夜以大熱門身份一併打開谷戰及轉廐勝門。
第八場二至四名分別為「太陽威威」、「確妙星」及「綠色有運」。
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