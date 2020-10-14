R6即場賠率啟示｜綠色勇駿有信心飛 冷門可吼順意寶

第六場三班1200米：大熱又係潘頓座騎「年年旺」，昨日（13日）開飛3.3倍W，位置試過熱到1.1倍，現時3.2倍W，1.3倍P。

雖然係大熱又排黄金1檔，但硬係覺得贏唔到，位置就應該有嘅。

「綠色勇駿」又係「雷方」組合，昨日開飛最高9.8倍W，落到現有4.1倍，好明顯係信心飛。

唔明點解啲位置飛軟軟哋，現時1.7倍，昨日全日都係徘徊2.2至2.5倍，位置再熱啲就似樣。

冷門留意「順意寶」，昨日開飛最高31倍W，曾經落到最低16倍，到現時又回返上45倍，位置最熱3.5倍回到現時10倍多。

你話有信心就呃你，始終呢匹馬係沙田1200米頭馬，贏「勁搏」喎，上場快跟三段最後力弱落第。

今仗「順意寶」轉用梁家俊就冷味十足，要博冷的話，有本錢就預佢一票。

「天地人」上場閘前瘋狂落飛2.8倍開跑，如果早知係得咁嘅賠率就點都唔會買，結果騎師未瞓醒嘅狀態之下跑個第四名。

今場呢匹馬換上潘明輝，現時9.8倍W，2.5倍P就當然可以買得過。

昨日開飛，「天地人」係大熱只得1.9倍W，有早飛支持，馬房今季尚未開齋，有鬥志。

提供：4綠色勇駿、1年年旺、3順意寶、12天地人

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