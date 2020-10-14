R1即場賠率啟示｜獵狐章者一直落飛 赤水神駒票數硬淨

第一場五班1200米：截至今日（14日）傍晚時分，獨贏總投注金額約900萬。

今場大熱門落喺莫雷拉座騎「獵狐章者」，昨日（13日）獨贏賠率都喺3.2倍至3.9倍之間，到現時W飛繼續熱，落到現時只得2.8倍W，佔總W投注金額30%。

「獵狐章者」位置都有好重支持，昨日開飛1.2倍，到凌晨12點回返上1.7倍，但今日再有重注打返落到現時1.2倍，位置賠率大幅拋離次熱門，票數反映係好有信心連捷，不過都係嗰句，始終係低班馬，太過熱就冇咗值博率，不過三甲就應該穩陣嘅。

「赤水神駒」今季跑咗3次，而今次佢嘅隔夜飛係比頭三次勁。

昨日「赤水神駒」開飛居然係大熱，2.5倍W，1.6倍P，可能大家都預期今晚賽事，會在雨中作賽，而呢匹係游水馬嚟，落住雨跑對佢有利。

此駒現時W雖然回到5.1倍，都係相當硬淨，現時就冇雨落，不過睇飛係想博嘅。

「玩斗財星」昨日嘅位置飛係一直都有支持，開飛1.9倍，到現時輕輕回到2.2倍，今仗磅輕配旺人蔡明紹，睇吓可唔可以闖入三甲。

現時連贏1+4有8.9倍。

「帝豪寶駒」嘅位置係今日3點開始由3.2倍落到現時有2.6倍似係有料到，W飛浸吓浸吓，由昨日最高14倍，落到現時7.2倍，莫非一係贏晒，一係就連P都冇，睇飛要兼顧。

「果然友」上場閘前落飛爆冷不成，今仗排最外檔會好難跑，現時有20倍W，5.8倍P，有本錢的話可預埋一票，曾經係谷草跑近過。

提供：4獵狐章者、6赤水神駒、1帝豪寶駒、2果然友

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