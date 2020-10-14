競馬Fact Check｜賽馬直播全天候進行 專業主持提供各場貼士

今晚（14日）快活谷馬場上演八場賽事，頭場於下午7時15分開跑，蘋果《競馬Fact Check》即時直播賽馬，讓馬迷置身現場一樣。

《競馬Fact Check》今季新增AI模擬賽果，集各項data進行運算，識別出哪些是機會馬，以得分高低排序，一目了然。主持亦會即場解答讀者留言，與讀者互動交流；另外會加插騎練賽前訪問，大家或者從中可以搵到方向。

新一季新班底，除咗繼續有富仔陳志富，以及著名評馬人廖浩賢客串外，仲有兩大評馬人子健及陳華棟加盟，另有靚女評馬人Cloudy一齊同大家直擊賽馬。

賢仔繼續會喺每期賽事開場前，幫馬迷進行賽日大勢分析，以專業角度剖析全日重心場次及馬匹，提供心水貼士。

至於棟哥、子健會同大家講沙圈、逐隻馬分析，務求盡量幫大家贏大錢；Cloudy嘅搞笑無厘頭的風格，亦深得觀眾喜愛，幾位主持全部都會畀貼士冧巴，唔識馬都可以跟住照買！

今季開始，《競馬Fact Check》新增參賽馬賠率走勢，由隔晚到即場，一目了然；電腦預計臨場大戶落飛馬，讓馬迷落注前作參考，增添勝算。

今集《競馬Fact Check》將於下午6時15分開播，頭15分鐘係我哋主持講心水馬，之後就會正式做live，屆時《果燃台》、Youtube、Facebook都會同步直播。

#賽馬 #直播 #競馬Fact Check #貼士

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