大熱門數據｜B欄1200米成績優異 超班晉神連捷可期

周三（14日）谷草八場夜賽將會於B欄進行，當中有四場1200米賽事。

翻查近三季紀錄，B欄1200米大熱門成績良好，勝出率高達33%，比1650米高13個百份點，大熱上名率則高達七成二。

在如此強勁數據加持下，4場同程賽事須率先留意熱門馬。

當中以第五場四班「晉神」，9月16日季內初出，即以超班姿態輕取對手2.75馬位開齋，表現令人眼前一亮。

難得這匹五歲馬大勝後仍能留在四班作賽，加上今仗排檔由10檔轉為3檔，形勢更為有利。

今仗繼續由潘頓執韁，相信再下一城並非難事。

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