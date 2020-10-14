起底の名門望族｜幕後與希斯有淵緣 又享耆成中長途種

今晚（14日）八場谷草夜賽，兩匹初出馬均來自大衛希斯馬房，包括第四場「又享耆成」及第六場「金獅大將」。

「又享耆成」來港作賽前已由希斯訓練，此駒曾在澳洲試閘兩次，均以第六名過終點。

「又享耆成」馬主為享耆成團體，最近一匹同主馬「再享耆成」（已退役）於2018年尾至2019年初三勝田草1400米賽事。

歷來同系最出色的賽駒，為團體經理人鄭錦鐘及鄭泳妮名下十捷良駒「享耆成」。

「享耆成」競賽生涯輝煌，最高評分曾達93分，此駒服役首六季均能為幕後建功，只有退役前最後一季未能交出頭馬，絕對值得致敬。

享耆成團體兩駒「享耆成」及「再享耆成」，均曾由李易達馬房訓練，後駒則在李廐散倉後轉投容天鵬。

希斯首次在港練馬時，李易達曾擔任其副練馬師，上述兩駒頭馬大部份均由騎師楊明綸經手。

而楊明綸與李易達為師徒關係，可見馬主與希斯早有淵緣。

「又享耆成」父系「小法寶」，為2004年春季冠軍錦標（2000米）及覺士盾（2040米）雙料一級賽盟主。

在港同父馬共有三駒為級際賽盟主，包括G2短途錦標「大籐王」、G3精英碟「與龍共舞」及G3一月盃「火紅人」（已退役）。

「又享耆成」之母Avisto，為三項表列賽盟主，贏馬路程為1200-1400米。

葉楚航馬房「霸勝」與Avisto為同母半姊弟，在港四勝1000米直路賽。

「又享耆成」在港共試兩課1050米泥閘，沿途走勢速度及加速力不算強勁，似乎受父系及外祖父「藤爵士」的影響較大。

因此「又享耆成」今仗角逐谷草1000米估計路程嫌短，日後加程角逐1400米或以上表現會更加出色，不過兩線血統皆頗有睇頭，因此可長線跟進此駒進度。

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