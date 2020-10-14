R3即場賠率啟示｜連利福將繼續落飛 陽明亮亮睇落好抵買

第三場四班1200米：今日（14日）落飛最勁係「連利福將」，昨日（13日）開飛時最高13倍W，到晚上11點落到6倍，到現時再進一步落到大熱3.7倍W，睇呢浸飛反映好有信心初跑谷草一出即勝，雖然位置現時1.5倍，但睇到係繼續落緊。

此駒賽前試谷閘輕鬆勝出，一齊準備就緒，就捧WP同組合獨贏A2，現時A2大熱1.9倍。

「陽明亮亮」上場贏同程表現出色，今仗排1檔好跑。

呢隻馬昨日開飛位置2.4倍，去到晚上11點落到大熱2倍，現時輕輕再落到1.8倍，而W都由最高10倍，落到現時只得5.5倍。

係各條件相比之下，買「陽明亮亮」WP仲抵過「連利福將」，如果諗唔到點買，咪買1＋10 連贏囉，現時有9.4倍。

「大醇威」來自呢個「雷方」組合，啲票數比較硬淨，W由昨日最高9.6倍，落到現時4.9倍，少咗近50%，位置1.9倍都係唔夠信心，可爭不穩嗰隻！

「吉利大勝」昨日全日一直大熱，最熱曾經落到2.8倍W，現時居然回到有6.4倍。

此駒位置昨日六點，一注落到1.3倍，跟住回到1.5倍，到現時更回到2.4倍，睇飛就好似話畀你知，今場未得住。

「正本雄心」路程首本，唔搏等幾時，始終都年屆七歲，戰鬥力應已減弱，博佢跑個P交代，昨日都有些少位置飛早支持。

提供：1連利福將、10陽明亮亮、2正本雄心、8勁瀟灑

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