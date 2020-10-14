R8即場賠率啟示｜睇飛又係亂局 二郎非凡才子情況唔尋常

第八場二班1650米：呢場高班賽，睇票數又反映咗係亂局。

昨日（13日）開飛一對熱門，「二郎」同「非凡才子」齊齊回飛，係講緊WP票數都回，唔尋常。

現時大熱落係「綠色有運」，開飛最高9倍W，落到現時4.4倍，昨日位置3倍過外，到今日中午12點，已落到兩倍，到現時進一步只得1.6倍。

睇飛呢匹馬就好似一定贏，全晚「雷方」組合有五駒，票數此駒最似樣，就信佢捧WP，二重彩膽。

「二郎」昨日開飛2.7倍W大熱，到晚上11點，已回到4.4倍，現時再回到3.1倍，而位置由最熱1.7倍，落到現時1.1倍，唔對路。

呢場幾匹輕磅馬，昨日墊底飛都有，包括「勤德兼備」，昨日開飛10倍W，到現時8.2倍W，位置3.3倍係有啲飛。

「太陽威威」W飛由昨日最高29倍W，落到現時17倍，不過位置5.8倍就冷咗啲！

「精算齊同」W由昨日最高18倍W，落到現時11倍，又係有支持飛，始終路程專家，現時位置3.5倍又係冷咗啲，如果落番去2.5倍就像樣啲。

提供：9綠色有運、7精算齊同、12勤德兼備、10太陽威威

----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199