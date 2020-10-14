生生發發｜城中富豪愛駒幾乎被遺忘 蘇偉賢接手訓練省招牌

城中富豪Cecil趙世曾經常喺名人版出現，不過近年佢都有養馬，有時亦會見佢拖埋女伴入場觀賽，成為馬經版焦點。

Cecil現時有一匹愛駒叫「生生發發」（蘇偉賢馬房），呢匹馬來港後健康有唔少問題，五歲馬暫時只跑八場，上季更未出過賽，今晚（14日）就久休復出，安排跑第五場四班1200米。

睇番「生生發發」前季仲喺告東尼馬房，季尾喺四班田草1200米同「明駿之星」（蔡約翰馬房）串Q，不過跑完呢場後好快就轉咗去Chris蘇偉賢旗下，今次先係匹馬轉倉首次出賽。

「生生發發」由上個月起連試三個大閘，其中9月26日試1000米谷閘跑第二，谷草性能仄過冇問題。

今季Chris訓練轉倉馬成績唔錯，好似「鵲橋飛渡」同「仍然贏」轉倉即勝，今期輪到「生生發發」，有機會令Cecil拉番次頭馬。

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