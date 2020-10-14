今晚咩環境｜谷中B跑道大利貼欄 潘頓雷神祈求年年有運

今晚（14日）八場谷草夜馬將於B跑道作賽，目前掛好地牌，度地儀指數為2.71，頭場將於晚上7時15分開跑。

天文台預測今日天氣多雲，間中會有幾陣雨，估計場地未必會起太大變化。

睇番最近9月9日舉行同一移欄賽事，全數由1至6檔馬勝出。

不論是前領之「鵲橋飛渡」及「精算齊同」，抑或居中後上之「銀河飛馬」、「福滿寶」及「喜佳龍」，全部均在彎位處於貼欄位置，因此抽中內檔馬仍須秤先。

今日參戰馬中，第六場「年年旺」在港唯一頭馬正是於B欄1200米取得，今仗落三班立即強配潘頓，有1檔之利，勝望高唱入雲。

尾場「綠色有運」上季兩勝均於B跑道作賽，場地性能毋須懷疑，今仗排5檔形勢着數，重配莫雷拉有望季內初出即贏。

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