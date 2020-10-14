R2即場賠率啟示｜勁力威龍飛數一枝獨秀 雷公鑿信唔過

第二場四班1650米：「勁力威龍」WP票數由昨日（13日）開飛到現時，一枝獨秀。

昨日開飛3.7倍W，落到現時2.6倍，而位置就企硬喺1.3倍至1.4倍之間。

係呢場馬裏面，「勁力威龍」係一匹質新當起馬，上季在此程一戰即入位。

上場初出走勢強勁，今仗轉跑谷草1650米，磅輕兼排好檔，睇飛反映又信心十足，呢隻熱得嚟又幾穩陣，三揀一捧A1，二重彩穩膽。

對手方面，第一隻就要數到「加州明雋」，昨日開飛位置早早已有墊底飛，賠率介乎1.8倍至2.3倍之間，而W都有飛，由昨日最熱5倍W回到現時5.6倍，呢個賠率幾適中。

呢匹馬贏過谷草B跑道，今仗排黃金1檔有利佢前領跑法，博佢同「勁力威龍」串Q，現時5＋9有7.6倍，如買二重彩搵「加州明雋」行頭，咁9＋5呢個組合就有30倍，好有值博率。

「心中有您」今仗再用周俊樂減10磅跑贏馬路程1650米，可能練馬師覺得，沙田對手太強，返谷草跑，對手弱啲，有機會贏番場。

但係此駒今季跑咗三次，每次都閘前落重飛，都搏輸咗！

今次開飛依然有飛，最熱4.4倍W，回到現時5倍，位置1.4倍，就同昨日冇太大上落。

「心中有您」睇近仗表現，今仗最叻都係位置交代。

敲冷就吼「芙蓉莊」，今季跑兩次都配見習生，似有熱身之嫌，今仗要負重磅，練馬師即改用大師傅賀銘年似想出擊時候。

此駒開飛最高40倍W，落現時23倍，位置5.7倍係好似冇乜飛，現時呢個賠率值得買，就算跑個位置都唔乏味。

「雷公鑿」經已老退跑唔番，現時20倍都嫌佢熱，但昨日呢匹馬起5點前，只係10倍以下，不過當時投注金額唔多只得十零萬，唔信佢。

「捉金皇」屬雷方組合，現時WP票數唔算有信心，8.8倍W，2.6倍P。

呢匹馬上場閘前落飛6.1倍W贏馬，應該就食到飽晒，如今仗仲有位置，就應係bonus。

提供：5勁力威龍、9加州明雋、1芙蓉莊、2心中有您

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