赤水神駒｜由梁家俊一放到底 累積六捷統統冇戴眼罩

隨着熱帶氣旋浪卡遠離，今晚（14日）谷草賽事得以如期舉行，加上頭場並未受到天雨影響，賽果算頗正路。

這場五班1200米賽事，由葉楚航馬房的「赤水神駒」勝出。

此駒出閘後沿途緊守領放馬「靈光八號」之後，直路發力走甩在先，就此直奔終點，單Win及組合獨贏A1分別派53及21元。

「赤水神駒」上次贏馬要數到2018年11月，勝出谷草四班同程，如今事隔近兩年重響勝鼓。

此駒馬有馬性，之前五次取勝都無戴眼罩，本身上賽戴眼罩敗走田草直路賽，今場一除眼罩即於谷夜一放到底，延續一貫無罩威力。

策騎此駒的梁家俊，自10月1日沙田日賽起孖開始，連續三次周中賽事有馬贏，走勢凌厲。

頭場第二至四名順序為「玩斗財星」、「帝豪寶駒」及「葵涌精英」。

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