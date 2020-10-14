R5即場賠率啟示｜晉神可以做膽 電訊火箭睇飛有三甲

第五場四班1200米：「晉神」上季78分自購馬，上季一直減分，減到上仗50分贏馬，以上場贏馬表現，都冇可能唔成為大熱門。

呢匹馬昨日（13日）開飛最熱1.7倍W，1.4倍P，一直熱到現時2.4倍W合理水位，位置1.4倍大熱。

睇飛加形勢，「晉神」今仗再贏唔難，惟獨擔心要負重磅，都可做膽，三揀一捧A1。

最強對手應該係「電訊火箭」，上仗跑同程，閘前落到4倍，可惜騎師走位論盡，由贏變輸，位置交代。

此駒今仗換上何澤堯排好檔，W飛企硬4.8倍，位置昨日開飛1.5倍大熱，去到晚上9點回到2.2倍。

但到凌晨時份再落番去1.7倍大熱，到現時再落些少到1.5倍，睇飛就實有三甲。

呢條1＋4連贏只得4.9倍相當熱，如覺太熱就用嚟過關囉！

「戰熊三千」上場季內初出跑同程排外檔，後上不及跑第三名，表現比預期好。

可惜此駒今仗又排外檔，票數似乎都有信心，昨日開飛13倍W，之後票數慢慢落。

去到凌晨落到6倍，現時就輕輕回到7倍W，位置係昨日一直大熱1.7倍已有早飛支持，現時回到2倍係有信心嘅，呢場第三勢力但要跑形勢。

「魅力漢子」上季初出跑同程，輸畀「超能量」記憶猶新，上仗再跑同程，未段受壓冇騎落第不能作準。

呢匹馬今仗排到1檔應好跑，WP票數雖然唔算好重，現時8.6倍W，2.5倍P都可作為配腳兼顧。

「生生發發」咁耐冇出賽，WP居然有飛，昨日開飛96倍W，落到現時16倍，都幾誇張，位置只得3.7倍就直頭多飛。

但係此駒咁耐冇跑，賽前票數話畀我話知得，我都唔信啦！

「得益良多」因周俊樂起孖由14倍落到7.3倍。

提供：4電訊火箭、1晉神、8戰熊三千、9魅力漢子

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