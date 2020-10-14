R7即場賠率啟示｜喜盈寶票數有懷疑 幸福老撾落飛最多

第七場三班1650米：昨日（13日）開飛大熱居然係「喜盈寶」，最熱2.8倍W，1.7倍P，到現時回到11倍W，3.3倍P，始終昨日早段投注金額得幾萬元，所以呢種信心票數有點懷疑。

不過呢匹質新馬，上場跑同程未段喺咁意跑咗第六名，現時呢個半冷賠率就合理，可少試一注。

落飛最多「幸福老撾」，昨日早段最高10倍W，去到7點後已變成大熱5倍，現時進一步去到3.6倍大熱W，有信心咁款，不過位置落到1.9倍又係好大信心，細W大P。

反而廐侶「興惑」WP票數嚟得都相當勁。昨日最高22倍W，落到現時8倍，而位置亦由4倍落到現時2.9倍。

「興惑」WP齊落，信心仲大過「幸福老撾」，買呢匹WP都唔錯，支持埋A3呢個組合，現時2.7倍。

「南莊加寶」上場閘前落飛搏失只跑第二，今仗換潘頓想收復前失，但票數睇落又唔係好大信心，現時6.2倍W，2.2倍P。

此駒昨日W飛都由最熱3.1倍回到7倍外，感覺嘛嘛！

「紅麗舍」係呢場算係唔太起眼嘅一匹，佢嘅票數有墊底飛支持。

昨日開飛最高28倍W，2小時後已落到10倍，現時12倍W，位置2.9倍就直頭多飛啦，有冷味。

提供：9興惑、12紅麗舍、7喜盈寶、1幸福老撾

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