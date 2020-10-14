黃志祥名下賽駒｜贏馬條件夾啱晒 年年旺重返勝途叫糊

大地產商黃志祥一向是賽馬發燒友，佢家族歷年在港最少養過40駒以上，黃生自己名下亦養過15匹。

較威水嘅要數2004年「好利多」勝出三級賽沙田錦標，匹馬當時正值由希斯訓練，現時就只有「年年旺」一駒服役。

「年年旺」呢匹愛爾蘭自購馬來港服役三季只贏過一Win，潘頓經手勝出三班谷草1200米，而季內初出跑谷草1000米，末段塞咗都得第四，反映狀態擺咗喺度。

今次（14日）「年年旺」重返三班已佔班利，今次更跑番贏馬路程，條件夾啱晒，應有機會再入凱旋門。

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