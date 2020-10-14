本地騎師｜114磅恰到對手 潘明輝收服呂健威天地人

本地騎師擅打水戰，這晚（14日）谷戰由大師兄梁家俊先拔頭籌，之後隨即有周俊樂包辦第二口孖寶，戰至第六場三班1200米再有潘明輝報捷而回。

外號火車的潘明輝今場策騎呂健威馬房「天地人」，藉住輕磅之利後上掄元，個人錄得季內首勝谷戰，亦與呂廐打破今季合作齋缽。

五歲馬「天地人」過去四捷皆於同程發生，本身在暑期從何廐改投呂廐，這晚進行轉廐後第二戰，隔晚已成熱門，最終閘前跌票變次熱。

此駒僅負114磅，沿途留住跑，末段從外疉發力後上一攻而破，就此取得轉廐首捷。

第六場二至四名順序為「順意寶」、「綠色勇駿」及「金鷹翱翔」。

呂健威賽後表示：「『天地人』今仗是由我接手後第二次出賽， 牠仍然未回復全盛期的狀態，始終馬兒年紀比上季大一歲， 其性能隨住年紀增長有所改變。」

「以往牠跑來有速度，現在靠後追， 例如牠今仗的排位（4擋）不錯。」

「加上今晚的賽事模式也對擺前走的馬有利，因此我叫騎師盡量擺前走。」

「但牠都是不夠快，沒有以前的速度，幸而仍然可交出頭馬，下次牠仍會跑快活谷。」

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