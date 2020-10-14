R4即場賠率啟示｜睇飛係亂局一場 富祿位置交代機會大

第四場四班1000米：睇飛咁平均就應該係亂局。

昨日（13日）開飛大熱係「富祿」，最熱試過只得1.8倍W，現時因騎師周俊樂今晚（14日）經已贏兩場起孖關係，落到大熱2.9倍，位置就大熱1.4倍。

此駒今季跑咗兩次都入位算唔錯，但W飛咁樣回就唔係好現象，位置交代機會大。

落飛最多嘅就係「仍然贏」，上仗季內初出轉倉跑同程，閘前落飛6.3倍輕勝。

今仗「仍然贏」升班再跑同程，昨日開飛最高18倍，落到現時6.9倍，位置就2.4倍，相信會再落飛，博WP揀呢隻。

「天意」上場跑谷草1200米，閘前落到9.5倍，可惜後上不及跑第5名，表現恰可。

呢隻馬今仗報跑谷草最短途1000米，似乎練馬師有信心，路短都追得切，用埋黄俊跑，火燒都唔熱。

昨日開飛37倍W，3點一吓落到只得10倍，然後慢慢回到現時31倍W，6.9倍位置係有飛啦，冷選。

「過河勁卒」跑落唔叻，上場跑到第二都算係咁，今仗排12檔形勢相當不利，但W都有飛落，由昨日最高12倍，落到現時只得8.4倍，都覺得唔抵買囉，位置有2.7倍就知嘛嘛啦，唔要。

「銀河飛馬」上場贏同程表現出色，昨日開飛後2小時，由29倍W落到4.9倍，跟住就回飛回到現時23倍W，7.2倍P，呢啲賠率咪抵博，話晒隻馬識贏嘛！

提供：10仍然贏、11天意、2銀河飛馬、4濃有

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