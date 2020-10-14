友誼至好｜過來人感同身受 姚本輝力撐後輩陳嘉熙

姚本輝是紅褲子出身，自己都做過見習騎師，知道小將的苦況，所以佢一有機會都樂意支持後輩。

好似今季見習騎師陳嘉熙上陣23次，就只憑姚廐「奮鬥同心」跑入過一次位置，今次（14日）練者又再向熙仔伸出援手，交「友誼至好」俾佢跑第八場二班谷草1650米，希望可再幫佢一把。

「友誼至好」上場跑三級賽慶典盃，輸俾「金鎗六十」跑第八，對手太強落敗都合理，但今仗連降幾級跑二班賽，可食到級數。

再睇番「友誼至好」早喺上年一月試過谷閘跑第五，初戰谷草性能唔使擔心，只要陳嘉熙有正常發揮，有望憑此駒爭取季內首場頭馬。

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