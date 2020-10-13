赤水神駒可成才｜Less is More！一對馬加配備盞畫蛇添足

馬匹陣上有脾氣或毛病，添加配件當然會有幫助，但係有啲馬加多咗反而畫蛇添足，好似周三（14日）第一場「赤水神駒」及第三場「成才」便是最佳例子。

第一場五班1200米，葉楚航馬房旗下的「赤水神駒」，在港五捷都無用任何配件，跨季近六仗戴眼罩全負，今次申請除眼罩撥亂反正，現居五班佔便宜，排五檔可先拔頭籌。

第三場四班1200米，暑假由方廐轉投希斯旗下的「成才」，今季初出重戴眼罩後兩仗皆負，今次申請除去眼罩上陣，用意正面，事關過住獲兩冠一亞四季都無戴眼罩，狀態是轉倉後最弗一次，可贏馬省招牌。

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