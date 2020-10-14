戰熊三千｜跟住雷神條路行 田泰安坐完馬監馬上贏馬

三大高手之兩莫雷拉及田泰安，同於今晚（14日）刑滿復出在谷中打雨戰，結果兩人都能贏馬補償之前停賽損失。

雷神在第四場四班1000米贏蔡廐「過河勁卒」，田泰安則於第五場四班1200米，夥拍霍利時馬房「戰熊三千」由頭帶到尾爆出半冷Win，兼替上次跑第三的此駒補中。

「戰熊三千」跨季近四次上陣勁取兩冠一亞一季，表現大熟大勇，同時給「熊」系陣營帶來季內首捷。

時廐一周前谷中頭場贏「爪皇轟天」開齋，如今則在同一地點以「戰熊三千」再下一城，馬房戰績正逐步提升。

第五場二至四名依次是「得益良多」、「電訊火箭」及「冠寶駒」，前駒鞍上人周俊樂這夜由第二場開始參賽，暫時直落四場跑獲兩冠一亞一季全上名，在騎師王以34分一馬當先。

這位見習騎師同晚尚餘第八場「二郎」未出賽。

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