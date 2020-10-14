馬匹退役｜當日賽後四肢動作欠靈活 不羈的風宣佈引退

馬會今日（14日）公佈，希廐「不羈的風」及賀廐「駿飛揚」退役。

七歲灰色澳洲自購馬「不羈的風」生涯30戰獲得四場頭馬，本身於上季結束後由摩廐（已結業）轉投希斯馬房。

今季三戰均未能上名，包括於上周三（7日）谷草夜賽在陳嘉熙胯下跑第八名。

賽後獸醫於賽後翌日指其四肢動作欠靈活，僅於周五（9日）及周末（10日）進行兩課游水後便絕跡晨課，今日告別綠茵場。

賀賢馬房「駿飛揚」上季六戰三甲不入，於7月22日馬房將其送上從化訓練。

此駒於從化共試四課大閘，包括上周四（8日）出試泥地1200米閘跑第四名。

「駿飛揚」昨日（13日）仍與廐侶「勁加加」於草地拍跳，然而同日馬主卻入紙退役。

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