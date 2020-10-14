巴度｜計攤度呢舖有馬贏！夾埋沈集成過美活人生

法國籍公司騎師巴度，今季暫時共獲四win，仲未試過連勝兩日，近六次賽事都係呈單跳贏馬攤路。

上周三（7日）此子谷戰獲一冠三亞兩季做埋騎師王，剛周日（11日）田戰共策九駒零上名，未能打破宿命。

周三（14日）谷戰巴度八場full book上陣，若信攤路的話，今期騎者應該會有頭馬落袋，今季四win出自沈集成（2冠）、韋達（1冠）、賀賢（1冠）三個馬房。

第二場四班1650米，沈集成房旗下的「美活人生」，上仗跑1400米閘前由99倍落到37倍，着埋啡燈只得第九，但同父馬「快閃的」曾三勝谷草一哩，「美活人生」今次初跑同程，或會有突破性表現。

第七場三班1800米，暑假由摩廐轉投韋達房旗下的「扎西德勒」，今季初出跑谷草1650米即打開勝門，巴度懂得及早發力功不可沒，復課狀態無走樣，增程跑千八米亦合腳法，有資格添食。

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