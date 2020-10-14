玄來有機｜呂健威雷神當旺 獵狐章者爭連捷（唐碧霞）

《易經》為中國最古老的文獻之一，並為「五經」之始！

中國文化中的中醫、占卜、風水、算命、天文等諸多學術範疇，均是從《易經》中其演化出來，對5000年來的中華文化有極深遠的影響。

早前與大家分享過後天八卦中的乾、坤、坎、離、震、巽六個卦，是次會與大家分享餘下的兩個卦，為艮卦及兑卦。

「艮為少男」，代表年輕的男性，為東北方位，象徵的身體部分為手、骨及背部。若家中東北方位有所缺角，則要小心容易手部受損。

我們現正處於下元八運（即2004年至2043年）為艮卦，而且有利東北方的人丁興旺。因此位於東北位置的南韓，在這二十年受會到大眾的關注。

艮卦亦象徵少男，故在八運期間經常有「小鮮肉」在娛樂圈大受歡迎，不少年輕、帥氣的男明星藉着八運而成功跑出。

惟現在「小鮮肉」當道的潮流，將會在2024年完結，一切皆是命運！

「兌為少女」，代表年輕的女性，方位為正西，象徵的身體部分為口。

若家中正西缺角則代表家中人丁容易有口腔疾病，例如牙周病、口腔潰瘍、口腔腫瘤等等。

假設問題嚴重，不妨向專業的風水師查詢，親身到家中佈局化解。

今期有利屬馬、屬豬及屬狗的騎練，可留意以下騎練：韋達、莫雷拉、蘇保羅、蔡約翰、羅富全、潘頓、呂健威、容天鵬、田泰安及何澤堯。

今日（14日）頭場「獵狐章者」，來自運氣不俗的呂健威馬房，此駒近來狀態理想，近三次均跑得前四名，上仗更在雷神胯下贏馬。

此駒同班同程跑過冠亞季各一，賽績有根據，今仗繼續由運氣不俗的雷神策騎，有望奪得佳績。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所裨益。

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