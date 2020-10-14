馬會CEO推介｜綠色有運休後出色 可期延續方雷強勢

馬會CEO應家柏在其網誌說，今晚（14日）尾場二班1650米賽事，預期早段具一定步速。

「二郎」、「太陽威威」及「又係熊」均會搶前爭奪領先位置，而「精算齊同」、「勤德兼備」及「綠色有運」三駒會緊隨其後。

「綠色有運」今仗為季內初出，以往牠休後復出一仗表現不俗。

馬兒始終以谷草賽事最合發揮，今次可望佔取放頭馬後的有利位置。

今季至目前為此，莫雷拉與方嘉柏合作共十八次，取得八場頭馬，他們有機會憑「綠色有運」延續強勢，該駒今仗具上佳爭勝及三甲機會。

「二郎」之前未嘗於跑馬地試閘或出賽，但其前置跑法應合於谷草發揮。

此駒近況甚佳，今次排內檔及得周俊樂十磅之助，在此亦可入圍。

「非凡才子」上仗久休復出，於兩周前在沙田二班1400米賽事跑獲亞軍，演出讓人感到驚喜。

此駒今次應會居中，觀其近況牠有望走入一席。

其餘參賽馬中，「精算齊同」至今四捷均於此場此程取得，牠與「勤德兼備」亦屬此賽三甲之選。

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