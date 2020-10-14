扎西德勒｜轉倉兩戰未逢敵手！巴度延續周中勝纜

雖然熱帶氣旋浪卡已遠離本港，但周三（14日）快活谷跑道仍然受到天雨影響，導致跑道出現偏差情況。

除了第六場「天地人」外，其餘頭馬均以中前置型跑法建功，包括第七場三班1800米的「扎西德勒」。

這匹六歲澳洲自購馬，前兩季在港服役皆未能出頭，隨着上手練馬師大摩退休離港，今季開始改為代表韋廐出賽，卻來個大器晚成，繼上仗季內初出即勝後，今晚在同一拍檔巴度胯下打叠再贏，累積轉倉兩戰全勝，省靚招牌。

「扎西德勒」的單Win及組合獨贏A2分別派79及21.5元。

除了「扎西德勒」，尚有「會長之星」及「志在四方」等前摩廐舊部，轉由韋達訓練後迅即交出好表現，可見練者對同類分子特別有心得。

至於騎師巴度，亦成功延續其周中勝纜，本身自9月23日策此駒勝出谷賽以來，至今連贏四次周中賽事，走勢強勁。

上屆冠軍騎師潘頓，今場夥拍「南莊加寶」（徐雨石馬房）後追不及跑梗頸四，累計全晚策六駒上陣，僅得「勁力威龍」及「帝豪寶駒」分取一亞一季，其餘牌面馬如「晉神」、「年年旺」等均不入三甲，維持近期失望演出。

由於潘頓尾場沒有座騎，因此已提早宣佈今晚以守齋作結。

第七場二、三名分別是「紅麗舍」及「文武傳奇」。

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