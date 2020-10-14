巴度這一家｜新娘潭遊山玩水 共享天倫之樂

大家都明白「勉強冇幸福」呢個道理，有啲事夾硬嚟，唔一定會見效。

喺香港馬圈，潘頓同苗禮德停止合作多年，但各自一樣交到成績，冇話冇咗對方唔得。

巴度自2016年來港發展，同姚本輝合作22次，竟然只得一匹「春盈」跑入亞軍，其餘21匹悉數落第，包括上期田草日馬（11日）合作的「年年豐收」。

但呢對騎練合作數據咁驚嚇，仍然繼續屢敗屢戰，而且姚本輝對騎者依然評價不俗，雙方都等待取得零的突破。

講開巴度，佢嘅索爆老婆Eva同囡囡Rebecca完成14日強制隔離後，一家人上星期六（10日）family day，樂也融融。

不過佢哋幾個唔係去商場shopping，而係齊齊去咗新娘潭遊山玩水，共享天倫之樂。

Eva話一早已將香港當作第二個家，但估唔到呢度除咗購物，連郊外環境都係一流，真係喜出望外咁話！

撰文：林湛穎

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