莫雷拉｜過河勁卒季內拾級而上 雷神搶到條欄復出建功

谷草今晚（14日）有莫雷拉及田泰安刑滿復出，兩人均騎足八場。

其中，前者在第四場四班1200米，順利憑「過河勁卒」打開復出勝利之門。

這匹由蔡約翰訓練的四歲質新馬，季內已出賽兩次，順序跑獲第三及第二名，今仗再出成功提升名次。

「過河勁卒」雖然排12檔出閘，但雷神成功搶前貼欄順走，就此快放直領到底，單Win及組合獨贏A3分別派73.5及26.5元。

此駒今仗贏馬開齋，至於向來較慢熱的蔡約翰，季內亦已增至七Win，亦步亦趨重上練馬師榜前列位置。

第四場二至四名分別是「旅遊拿督」、「富祿」及「仍然贏」。

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