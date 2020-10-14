谷草夜賽｜三匹馬王後裔同跑第七場 喜盈寶增程打突擊

今晚（14日）第七場三班1800米，出賽馬包括三匹馬王後代，分別為出自「大震撼」的「興惑」、父系為「龍王」的「喜盈寶」及「范高爾」之子「好計」。

相信上述馬王即使仍然服役，同場角逐可能性亦不大。

「龍王」為短途王，「范高爾」為中距離王者，而「大震撼」則於長途賽事所向披靡，性能明顯有分野。

然而三匹良駒子嗣將於第七場同場較量，且看能否齊齊交出好成績，甚至包辦三重彩。

東廐賽駒「興惑」在港唯一贏馬路程正是谷草1800米，場地性能毋須懷疑。

賽前此駒曾於從化試1200米泥地大閘，路程明顯嫌短下仍能於前列過終點，賽前已準備就緒。

今仗重配贏馬拍檔何澤堯，同主馬「榮惑」剛周日（11日）受困而敗，「興惑」可望補中。

方嘉柏麾下「好計」今季兩戰無功而還，不過這匹六歲馬以往均需要熱身，才能達到更佳作戰狀態。

近兩季均於第三仗表現明顯躍進，包括上季跑獲亞軍。

今仗繼續得到雷神之助，有望首度攻陷三班賽。

蔡約翰旗下「喜盈寶」上仗首次增程1650米，立即交出進步走勢跑入第六名，只負頭馬「扎西德勒」2.25馬位。

雖然「喜盈寶」為「龍王」子嗣，然而此駒母系Bariloche同父同母姐姐Iguazu曾於二級賽長途錦標（3600米）跑獲第二名，長力有足夠證明。

今晚增程1800米只會更合腳法，有2檔之利有權異軍突起。

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