谷草新丁｜葉楚航旗下灰馬仔 潘頓考驗勁勢撲前

周三（14日）舉行谷草夜賽，共有14駒初跑谷草，其中七駒曾試過谷草大閘。

第二場「美活人生」於本年5月15日由黎海榮出試1000米落第而回，當日起步一般，走勢生硬，結果不及格。

第三場葉楚航旗下灰馬仔「連利福將」於9月26日曾夥拍潘頓出試1200米谷閘，馬會評語是200移出，勁勢撲上勝出，時間1分11秒19亦是當日四組中最快。

「吉利大勝」試過兩次一季，第一次於19年12月28日由巴度出試1000米跑第四而回，當日走勢直路望空，追勢悅目。此駒另一次於9月26日由史卓豐出試1000米跑第三而回，當日末段捉到實，但走勢急勁。

第六場「總理」試過兩次一冠一季，第一次於本年5月15日由史卓豐出試1200米，當日走勢直路移出，加速得第三；另一次於9月26日由巴度出試1200米，今次沿途跟前，最後200輕鬆趕過「馬爾代夫」，血統上此駒與廐侶「英之星」同父，後駒曾贏過谷草1200米。

「金獅大將」於9月26日由楊明綸出試1000米跑第五而回，當日於300推騎未見加速，只是考閘性質。

第八場「友誼至好」於19年1月19日由蔡明紹出試1200米跑第五而回，當日走勢直路望空，催策追趕。

「安采」試過兩次一季，第一次於19年12月28日由蘇兆輝出試1700米跑第三而回，當時仍是摩廐馬身份；另一次於9月26日由賀銘年出試1200米，並已拉入韋達馬房，當日走勢蝕位轉彎，不上不落，結果跑第六而回。

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