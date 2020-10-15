容天鵬丨專醫到喘鳴馬識贏 吼吼埋埋又放鱷魚玩轉泥地

容天鵬馬房處理傷病馬最成功個案非「鱷臨天下」莫屬，該匹曾患喘鳴症之馬上季康復後出賽，六戰三冠一亞一殿，被喻為低班泥地短途王。

與此同時，容廐在上次（11日）沙田日賽，有「嘉應精英」爆冷掄元。

該匹雄馬同樣患過喘鳴症，結果一如「鱷臨天下」那樣戰勝疾病，給馬主帶來頭馬回報。

回說「鱷臨天下」，本身喉部於去年中接受手術以矯正喘鳴毛病，之後在去年底復出，最終全季六戰三冠一亞一殿，僅非跑泥地短途一役不入前四，表現難能可貴。

眾所周知，泥地賽事數量有限。「鱷臨天下」今次（18日）被安排打王牌出戰四班泥地1200米，賽前做足準備工夫，本身亦已養精蓄銳，可期打響今季頭炮。

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