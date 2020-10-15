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莫雷拉｜周日三駒抽外檔 又要考取位工夫

29分鐘前
莫雷拉夥拍共創繽紛兩戰全勝，今戰馬匹初升三班兼排12檔，備受考驗。

莫雷拉剛周三（14日）停賽復出，憑蔡約翰馬房之「過河勁卒」贏馬。

周日（18日）沙田賽事，莫雷拉出足十場，抽檔運只屬中規中舉。

第五場「鎂之妙」、第七場「勝得精彩」及第八場「豹子頭」分別抽2至4檔，形勢不俗。

然而第一場「賞心星」、第四場「快步速」及第九場「共創繽紛」非11即12檔，上述三駒又要考考雷神取位工夫。

莫雷拉周日座騎排檔

場次　馬匹　　排檔

一　　賞心星　　11

二　　合夥年代　9

三　　旺蝦王　　6

四　　快步速　　11

五　　鎂之妙　　2

六　　福喜多多　5

七　　勝得精彩　3

八　　豹子頭　　4

九　　共創繽紛　12

十　　星運明爵　6

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莫雷拉共創繽紛
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