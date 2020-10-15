莫雷拉｜周日三駒抽外檔 又要考取位工夫

莫雷拉剛周三（14日）停賽復出，憑蔡約翰馬房之「過河勁卒」贏馬。

周日（18日）沙田賽事，莫雷拉出足十場，抽檔運只屬中規中舉。

第五場「鎂之妙」、第七場「勝得精彩」及第八場「豹子頭」分別抽2至4檔，形勢不俗。

然而第一場「賞心星」、第四場「快步速」及第九場「共創繽紛」非11即12檔，上述三駒又要考考雷神取位工夫。

莫雷拉周日座騎排檔

場次 馬匹 排檔

一 賞心星 11

二 合夥年代 9

三 旺蝦王 6

四 快步速 11

五 鎂之妙 2

六 福喜多多 5

七 勝得精彩 3

八 豹子頭 4

九 共創繽紛 12

十 星運明爵 6

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