莫雷拉｜周日三駒抽外檔 又要考取位工夫

莫雷拉剛周三（14日）停賽復出，憑蔡約翰馬房之「過河勁卒」贏馬。
周日（18日）沙田賽事，莫雷拉出足十場，抽檔運只屬中規中舉。
第五場「鎂之妙」、第七場「勝得精彩」及第八場「豹子頭」分別抽2至4檔，形勢不俗。
然而第一場「賞心星」、第四場「快步速」及第九場「共創繽紛」非11即12檔，上述三駒又要考考雷神取位工夫。
莫雷拉周日座騎排檔
場次 馬匹 排檔
一 賞心星 11
二 合夥年代 9
三 旺蝦王 6
四 快步速 11
五 鎂之妙 2
六 福喜多多 5
七 勝得精彩 3
八 豹子頭 4
九 共創繽紛 12
十 星運明爵 6
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