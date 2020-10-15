天文台｜預測賽日天晴 草泥地均利前領馬

周日（18日）沙田八草兩泥賽事，草地用B加2跑道，天文台預測天晴，估計場地掛牌為好地。

睇番最近9月20日同一移欄賽事，大利彎位守內叠馬匹，不論是前置之「鎧運之星」、「夢想成金」，抑或居中後上之「天池怪俠」。

上述馬匹都是彎位守貼欄位置，轉彎走外叠較輸蝕。

今戰列陣馬中，一對羅廐馬第九場「夢想成金」及尾場「鎧運之星」，上仗正是於田草B加2欄贏馬，齊齊等番同一移欄再跑，有力再替馬房起孖。

另外，第二場「瀟灑王子」是全場唯一曾於田草B加2欄上名之參戰馬，憑較佳場地性能可回復表現。

至於兩場泥地路程皆為1200米，最近9月27日兩場同程頭馬「印水紙」及「加州凱歌」均放頭帶到。

所以第六場「鱷臨天下」及第八場「豹子頭」等擅跑泥地之快馬可秤先。

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